Sertão vence bielo-russo com facilidade em São Caetano Valdemir Sertão Pereira não teve dificuldades para derrotar o bielo-russo Yuri Romanovich, neste domingo à noite, em São Caetano do Sul. Após dez rounds, os jurados foram unânimes em apontar o brasileiro como vencedor: 100-92, 100-91 e 100-90. No duelo não esteve em jogo o cinturão dos penas, que será defendido por Sertão no dia 13 de maio, em Boston, Estados Unidos, contra o britânico Esham Pickering. Sertão venceu todos os rounds. Mostrou bom preparo físico e soube minar a resistência do adversário com golpes bem aplicados na linha de cintura. A partir do oitavo round, o brasileiro passou a lutar como canhoto e no contra-ataque, atrapalhando a ação do bielo-russo. Confira como foi a luta Sertão x Romanovic round a round: 1º round Sertão toma a iniciativa do combate e já consegue aplicar bons golpes no rosto do adversário. 2º round Romanovich deixa de só contra-atacar e atinge Sertão. O brasileiro ataca a linha de cintura do adversário, buscando minar sua resistência. 3º round Sertão erra muitos golpes. Só consegue colocar o bielo-russo nas cordas no fim do assalto. 4º round Um escorregão ajuda Sertão a diminuir a distância e acertar uma boa seqüência. Uma direita explode no rosto de Romanovich, que apela para o clinche. 5º round Sertão passa a usar mais a esquerda, mas é com a direita que acerta mais uma vez o rosto do bielo-russo, que demonstra absorver bem os golpes. O olho esquerdo de Romanovich começa a sangrar. 6º round Sertão castiga a linha de cintura do oponente, acerta dois bons golpes, mas está cansado. 7º round Sertão abaixa a guarda e começa a lutar nos contra-ataques. A luta fica perigosa para o brasileiro, que recebe boa esquerda de Romanovich. 8º round Em nova estratégia, Sertão passa a lutar como canhoto. Seus golpes param na defesa do adversário. 9º round Sertão começa no contra-ataque, depois diminui a distância, acerta bons golpes e sente que a vitória está próxima. 10º round Sertão passa os três minutos mexendo com o público, sambando e fugindo do combate. O bielo-russo, cansado, apenas observou o tempo passar.