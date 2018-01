Sertãozinho e Português na decisão Depois de um início de jogo ruim e desvantagem de 2 a 0, em oito minutos, o Sertãozinho virou o placar e venceu o Palmeiras por 6 a 2 na semifinal do 25º Campeonato Brasileiro de Hóquei sobre Patins, agora há noite. Assim, Sertãozinho e Português, do Recife, farão a quarta final nacional consecutiva, na noite de sábado, às 21 horas. O time pernambucano briga pelo bi e o terceiro título nas últimas quatro competições. O Palmeira começou melhor a aos 2 minutos, Daniel Karam, de pênalti, abriu o placar. Ele mesmo ampliou num contra ataque, aos 8. O Sertãozinho começou a melhorar com o gol de Tuca, aos 10. No último minuto do primeiro tempo, Sabugo fez dois gols e virou o placar. Na segunda etapa, o Sertãozinho dominou completamente. Tuca fez outro gol e Troles marcou mais dois, fechando o resultado. O Palmeiras disputará o terceiro lugar com o Sport, às 19h30. Os outros cinco participantes do campeonato disputam do 5º ao 9º lugar. No primeiro jogo da semifinal, o Português goleou o rival Sport por 5 a 1. O primeiro tempo terminou 2 a 0 e o Sport diminuiu no início da segunda etapa, mas não resistiu ao favoritismo do adversário. O Português briga pelo quinto título brasileiro, enquanto o Sertãozinho está em busca do 11º. Os outros títulos nacionais foram: Sport (2 vezes), Palmeiras (2), Portuguesa (2), Internacional de Santos (3) e o extinto Smar, de Sertãozinho, uma.