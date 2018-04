Sertãozinho perde a primeira, mas é líder Numa manhã chuvosa e fria, foram disputados ontem dez partidas pela 8ª rodada da Copa Paulista. Destaque para a primeira derrota do Sertãozinho, que perdeu por 1 a 0 para o Linense. Mesmo com a derrota, o Sertãozinho ainda se manteve na liderança do Grupo 1, mas agora colado com o Linense. Outro destaque foi a vitória do XV de Piracicaba sobre o Batatais por 1 a 0. O resultado levou o XV ao topo do Grupo 2.