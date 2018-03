Sertões: chegando perto do Dacar A Dunas Race, organizadora do Rally dos Sertões, contabiliza números de gente grande para esta décima edição. Quarta-feira devem largar de Goiânia e de São Paulo 214 veículos, nas categorias Carros, Motos, Caminhões, Quadriciclos e Expedition (passeio). Em 2000, o maior rali do mundo, o Paris-Dacar, reuniu 225 inscritos (a partir de 1996, quando foram 71 inscritos, a evolução de participantes foi: 1997 - 125; 1998 - 93; 1999 - 143; 2000 - 169; 2001 - 134). Leia mais no Jornal da Tarde