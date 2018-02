Sertões: tudo pronto para a 12ª edição O 12º Rally Internacional dos Sertões terá largada promocional nesta quarta-feira, em Goiânia. São 4.298 quilômetros em dez dias, chegada na Praia do Cumbuco, em Fortaleza. Somadas as categorias, serão mais de 200 veículos. Este ano serão trechos mais duros e menos velozes ? a concentração será fundamental para os pilotos. Outra novidade: a competição de helicópteros. A prova deste ano foi planejada durante 11 meses e terá 350 profissionais trabalhando, a um custo recorde: a organização investiu R$ 2,5 milhões (contra R$ 1,8 milhão de 2003) e a edição deve movimentar cerca de R$ 30 milhões. ?A estratégia de marketing para atrair um grande público no início da prova inclui show, além da feira Sertões Aventura, paralelamente à prova, até o dia 4?, informa Simone Palladino, diretora-executiva da Dunas Race, organizadora do rali. Ao lado do Shopping Flamboyant, a feira terá duas pistas de off-road, 29 estandes e locais para a prática de esportes de aventura, como bungee jump e parede de escalada. Neste ano entra uma uma nova categoria, só para veículos 4x4 (dividido em duas subcategorias: graduados e turismo), além das já conhecidas (carros, motos, quadriciclos e caminhões) e da expedition (passeio). Como maior novidade, haverá a primeira edição da Expedição Brasil, categoria com helicópteros organizada pela empresa Moreto, que desenvolveu essa aventura inédita. Trata-se da primeira viagem de aventura com um grupo de helicópteros, que possibilita aos aventureiros uma visão privilegiada da natureza do interior do Brasil. A viagem, que terá sete dias, cobrirá aproximadamente 2.500 quilômetros, entre rios, aldeias indígenas, cachoeiras, cidades históricas, parques nacionais, praias e dunas. A expedição aérea acompanhará o Rally Internacional dos Sertões até Palmas, e depois passará pelo Jalapão, no Tocantins, entrando em Goiás pela Chapada dos Veadeiros, para terminar em Caldas Novas. O sucesso da prova deste ano pode atrair mais estrangeiros. De acordo com Simone, o objetivo da organização é homologar a competição de motos como integrante do calendário do Mundial de 2005. Já existe uma grande procura de competidores de outros países, apesar dos altos custos e da burocracia na alfândega. Um comissário irá avaliar o torneio e os projetos do próximo ano começarão a ser tocados em agosto, independentemente do resultado da homologação. E a solidariedade também continua no Rally dos Sertões. Durante o percurso da prova haverá assistência nas áreas da saúde, educação e alimentação por meio de doações e atendimento médico aos moradores das cidades por onde a caravana passar. ?As ações sociais só são possíveis graças ao patrocínio de empresas, instituições e bancos, como o Real, que há vários anos apóia o trabalho da Dunas Race?, afirma Simone.