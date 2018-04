Sérvia bate Itália e chega à segunda final seguida da Liga Mundial

Com grande atuação de Uros Kovacevic, Drazen Luburic, e Marko Ivovic, com 20, 18 e 17 pontos, respectivamente, a Sérvia conseguiu virar o jogo após sair perdendo a primeira parcial.

Apesar dos bons números de pontos de bloqueio da Itália, com 12 contra nove, a Sérvia contou com nada menos que 15 pontos em cortadas de Luburic e 62 na soma de todos os jogadores. Assim, conseguiu superar até mesmo a boa atuação do italiano Ivan Zaytsev, que foi o principal pontuador do duelo, com 21 pontos.

A Sérvia teve a terceira melhor campanha da fase de classificação na Liga Mundial, com sete triunfos e duas derrotas. Depois, na fase de grupos da etapa final, triunfou diante da Polônia (3 a 1) e perdeu para a França (3 a 2), o que foi suficiente para se garantir nas semifinais deste sábado.

A grande decisão acontece no domingo, às 15h30 (horário de Brasília), contra Brasil ou França. Os franceses são os atuais campeões do torneio, enquanto a seleção brasileira detém o recorde de títulos da competição, com nove.