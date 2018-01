Sérvia é bicampeã da São Silvestre A sérvia Olivera Jevtic surpreendeu todos e ganhou neste sábado a prova feminina da São Silvestre. Ela, que é especialista em maratonas, garantiu a vitória com o tempo de 51min38 no trecho mais difícil da prova, a subida da avenida Brigadeiro Luís Antônio, quando ultrapassou a queniana Rose Cheruiyot (51min47), que chegou em segundo lugar e liderou a maior parte da prova. O pódio foi completado com Bizunish Bekele, da Etiópia (52min02), e a brasileira Lucélia Peres na quarta posição, com o tempo de 52min10. Carla Berta-Sanchez, da Colômbia, 52min59. A outra brasileira melhor colocada foi a Marizete Paula Rezende, vencedora em 2002, que chegou em sexto. Jevtic garantiu o sua segunda vitória na prova (a primeira foi em 1998).