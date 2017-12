Sérvio abandona a partida e Nadal se classifica em Paris Em busca do bicampeonato, o tenista espanhol Rafael Nadal, número dois do mundo, passou nesta quarta-feira pelo sérvio Novak Djokovic e avançou à semifinal do Aberto de Roland Garros, evento que distribui mais de US$ 18 milhões em prêmios. Nadal, de 20 anos, venceu os dois primeiros sets por 6/4 e se classificou após Djokovic abandonar o jogo por causa de dores nas costas. O confronto teve quase duas horas de duração. "Sinto por ele. Não é bonito ganhar assim. Entretanto, agora tenho que me concentrar na semifinal", explicou Nadal. Apesar da derrota, Djokovic, de 19 anos, deixa Roland Garros feliz, já que foi a primeira vez que ele conseguiu chegar às quartas-de-final da competição. A vitória desta quarta foi a 58ª seguida de Nadal em quadra de saibro. O adversário do espanhol na semifinal da competição sairá do confronto entre o croata Ivan Ljubicic, número quatro do mundo, e o francês Julien Benneteau.