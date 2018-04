Sete anos de muita farra Preferia que o título do bate-papo desta semana se referisse ao São Paulo, de novo e merecidamente campeão brasileiro - e com folga de quatro rodadas. Ou que representasse homenagem ao futebol paulista, que conquistou sete dos últimos dez títulos nacionais. Mas esta manchetinha remete a uma sensação incômoda, que eu - e acho que você também - sinto em relação ao que serão os próximos anos, até a Copa do Mundo de 2014 nesta Terra de Santa Cruz. Não estou no time dos que se colocam contra a escolha do Brasil, nem compactuo mais com o chavão de que futebol é o ópio do povo. O povo toma atitudes sábias, ou faz bobagens, independentemente desse lugar-comum de que se deixa influenciar pelos feitos esportivos. Essa discussão vai longe. Não vivemos também numa republiqueta de bananas, como imaginam alguns gringos preconceituosos, incapaz de atuar como anfitriã digna. E devemos perder o complexo de inferioridade diante de um sotaque forasteiro. Basta aparecer alguém falando espanhol ou inglês que já bota banca de especialista. Tive a felicidade de cobrir cinco Mundiais e em nenhum vi os países se adaptarem aos turistas. Ao contrário, estes é que precisaram adequar-se aos hábitos locais. Foi assim na Alemanha, será dessa forma na África do Sul. Por que deveria ser muito diferente no Brasil? Claro, não sou besta de achar que visitante deva ser tratado com desdém. Só não devemos alterar nossa vida por um mês de bola rolando. Não tome esta linha de raciocínio como discurso nacionalista, coisa que me mete medo, assim como tenho ojeriza a comportamento oportunista. Por isso, fico à vontade para afirmar que o Brasil pode organizar um belo Mundial. O potencial é enorme, o território vasto, bonito, atraente. Falta caprichar, sobretudo nos estádios e seus acessos, na venda de ingressos e na acomodação de turistas e imprensa. É muito e é pouco, depende de como encararmos as deficiências e de como agiremos para superá-las com decência. Aí a porca torce o rabo. Para começo de conversa, não acredito nos planos mirabolantes apresentados pela maioria das 18 candidatas a sede e que teve a chancela da CBF. Duvido que, em sete anos, vão transformar médios e grandes centros urbanos em cidades futuristas. O Brasil não vai ingressar no Primeiro Mundo, como deu a entender Ricardo Teixeira na Suíça, só porque terá a honra de receber de novo a Copa. Inversão total de valores. Avanços sociais, culturais, científicos não podem estar atrelados a eventos esportivos. Podem interagir, um dar uma forcinha para o outro. Mas sem essa de que a Copa vai resolver os problemas. Também não assino embaixo a promessa de que o dinheiro para reforma ou construção de estádios virá da iniciativa privada. Isso é pra inglês ver. Na hora H - e serão muitas - o dinheirinho oficial pingará nos projetos. Com a justificativa de que o Brasil não pode fazer feio. Lengalenga usada para tapar os rombos do Pan do Rio, você se lembra? O caminho para a farra é esse. Com a desculpa de que precisamos de melhores rodovias, hospitais mais modernos, rede hoteleira competitiva, meios de transporte eficientes, aeroportos que funcionem, arenas confortáveis, o governo pode ser pressionado a abrir os cofres e destinar grana para um gargalo sem fundo. Ou que vão encher piscinas de espertalhões, de todas as paróquias. Por falar nisso: não se diz que sete é conta de mentiroso? Ai, ai, ai...