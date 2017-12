Sete jogos abrem sábado a Superliga A Superliga de Vôlei, que terá 20 equipes ? dez no feminino e dez no masculino ?, começa sábado. O torneio feminino estréia com cinco jogos, com destaque para o confronto entre os times que disputaram a final do Campeonato Paulista, o campeão Finasa/Osasco (ex-BCN/Osasco) e o vice Açúcar União/São Caetano, em Osasco, às 15h30 (SporTV). No masculino, jogam Intelbrás/São José x Unisul e Ulbra/São Paulo x Bento/Union Pack.