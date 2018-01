Seul se oferece para substituir Atenas Com os problemas cada vez maiores que Atenas vem enfrentando para organizar a Olimpíada de 2004, Seul, na Coréia do Sul, já se ofereceu para substituir a cidade grega como sede dos Jogos. ?Não recebemos nenhuma informação que indique que o Comitê Olímpico Internacional pense em mudar a sede, mas, no caso de Atenas não ser capaz de receber os Jogos, faríamos isso com o maior prazer?, avisou o vice-ministro da Cultura e do Turismo do país, Hong-Sok, lembrando da experiência de Seul por já ter realizado a Olimpíada de 88. Atenas não tem conseguido cumprir os prazos exigidos pelo Comitê Olímpico Internacional, que até ameaçou tirar a Olimpíada da cidade no final do ano passado. Depois de algumas mudanças no Comitê Organizador dos Jogos, a entidade garantiu a disputa na Grécia. Esta semana, alguns inspetores do COI estiveram em Atenas e comprovaram que algumas obras continuam atrasadas.