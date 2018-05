Sevilla abre 2 a 0, mas cede empate ao Rayo Vallecano no Espanhol

O Sevilla abriu o placar aos 10 minutos, com gol de Steven N'Zonzi. Ele só empurrou a bola para as redes, após cabeçada de Gameiro na sequência de uma cobrança de escanteio. O segundo gol veio logo aos 20. Vicente Iborra, bem posicionado dentro da área, aproveitou vacilo da defesa do Rayo e bateu para as redes.

O Rayo Vallecano, contudo, não desanimou e descontou antes do intervalo, com gol de Manucho, aos 43 minutos. Na segunda etapa, o empate veio com Miku aos 17 minutos, decepcionando a torcida do Sevilla.

Com o empate, os visitantes seguem na quinta colocação da tabela, com 41 pontos - o quarto, o Villarreal, tem 48. Já o Rayo segue na parte inferior da classificação, tentando se afastar da zona de rebaixamento. É o 15º colocado, com 25 pontos.

A rodada do Espanhol conta com mais quatro jogos neste domingo: Málaga x Real Madrid, Athletic Bilbao x Real Sociedad, Granada x Valencia e Atlético de Madrid x Villarreal.