Sevilla avança às semis da Copa da Uefa pela primeira vez Com uma atuação marcante do atacante Kepa Blanco, o Sevilla garantiu a sua classificação às semifinais da Copa da Uefa pela primeira vez na sua história ao empatar por 1 a 1 com o Zenit, nesta quinta-feira, no estádio Petrovsky, em São Petersburgo. A equipe espanhola, dos brasileiros Renato, Adriano, Daniel Alves e Luis Fabiano, havia vencido a primeira partida por 4 a 1. Na próxima fase, enfrenta o vencedor do confronto entre o Schalke 04, da Alemanha, e os búlgaros do Levski Sofia. Os donos da casa abriram o marcador aos 5 minutos do segundo tempo, com um gol marcado pelo meia Young-Min Hyun. Em desvantagem no marcador, o técnico do Sevilla, Juande Ramos, tirou aos 11 minutos Javi Navarro para a entrada de Kepa, que anotou o gol de empate após entrar em campo. Mas no minuto seguinte, o herói do time espanhol foi expulso. Os visitantes ainda perderam um pênalti ao 28 minutos, batido pelo brasileiro Daniel Alves. A cobrança foi defendida pelo goleiro Viacheslav Malafeev.