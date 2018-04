Sevilla tropeça em Valencia na estreia

Com atuação discreta do brasileiro Luís Fabiano, que passou em branco, o Sevilla estreou com derrota fora de casa para o Valencia no Campeonato Espanhol, ontem, por 2 a 0, no Estádio Mestalla. O time visitante foi prejudicado pela expulsão do atacante malinês Frederic Kanouté, pouco antes do final do primeiro tempo. Classificado mais uma vez para a Copa dos Campeões, o Sevilla conseguiu manter Luís Fabiano, pretendido pelo Milan, mas mostrou pouco brilho na estreia. Mesmo sem domínio absoluto, o Valencia soube aproveitar as poucas chances que teve. Os gols da vitória dos donos da casa foram feitos por Mata, que marcou logo aos 2 minutos do segundo tempo, e por Pablo Hernandez, em chute de fora da área, já no fim da partida. Além do Sevilla, outros candidatos a surpreender o favoritismo absoluto de Real Madrid e Barcelona no Espanhol também decepcionaram na primeira rodada da competição. Com força máxima em campo, o Atlético de Madrid levou 3 a 0 do Málaga, fora de casa. A dupla de ataque com o argentino Sergio Agüero e o uruguaio Diego Forlán não funcionou e o time da capital espanhola não conseguiu resistir à eficiência do rival na bola aérea. Em Osasuna, o Villarreal não passou de um empate por 1 a 1 com o time local. O destaque de ontem foi a atuação do centroavante Roberto Soldado, do Getafe. Revelado pelo Real Madrid, o camisa 9 marcou três gols na vitória por 4 a 1 longe de casa sobre o Racing Santander. Nos outros jogos, o Athletic Bilbao bateu o Espanyol em casa por 1 a 0 e o Mallorca superou o Xerez por 2 a 0. O único empate sem gols foi entre Almería e Valladolid. Atual campeão, o Barcelona estreia hoje, às 17 horas (horário de Brasília), contra o Sporting Gijón, no Estádio Nou Camp.