SFTJ julga Fabiane dos Santos dia 11 Suspensa desde agosto de 2001 por doping, a atleta Fabiane dos Santos (800m rasos) será julgada no dia 11 de março pelo Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD), em Manaus. Se for condenada, Fabiane pode ser banida do esporte já que é reincidente. A atleta deixou de participar dos Campeonatos Mundiais de Atletismo de 2001, em Edmonton (Canadá), depois que exames de controle de doping identificaram um grau de testosterona acima do permitido pela legislação esportiva. Fabiane apelou diretamente para a IAAF (Federação Internacional de Atletismo), solicitando a anulação da suspensão. A entidade internacional negou o pedido e mandou o caso de volta para o Tribunal da Confederação Brasileira de Atletismo.