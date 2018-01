Sharapova arrasa compatriota na estréia em Los Angeles A tenista russa Maria Sharapova não tomou conhecimento da compatriota Anastassia Rodionova, na noite desta quarta-feira, e venceu facilmente a rival por 2 sets a 0 - com parciais de 6/3 e 6/1 -, na sua estréia pelo WTA de Los Angeles, nos Estados Unidos. Por ser a cabeça-de-chave número 1, Sharapova já começou o torneio na segunda rodada e se classificou às oitavas-de-final, onde jogará contra a francesa Marion Bartoli, que venceu a norte-americana Jill Craybas também por 2 a 0 - parciais de 6/2 e 6/0. Quem também se garantiu entre as 16 melhores foi a norte-americana Serena Williams, que se recuperou recentemente de uma séria contusão. Sem muito trabalho, a mais nova das irmãs Williams derrotou a compatriota Ashley Harkleroad por 2 sets a 0 - com parciais de 6/3 e 6/2. Sua rival será a eslovaca Daniela Hantuchova (cabeça 7), que bateu a norte-americana Lisa Raymond por 2 a 0 - parciais de 7/6 (7/2) e 6/2. A surpresa do dia foi a eliminação da norte-americana Lindsay Davenport (4ª pré-classificada), que foi derrotada pela australiana Samantha Stosur por 2 sets a 1 - com parciais de 6/7 (4/7), 6/4 e 6/3. Nas oitavas, Stosur terá pela frente a sérvia Jelena Jankovic, que passou pela checa Lucie Safarova por 2 a 0 - parciais de 7/6 (7/4) e 6/4. Em outras partidas da rodada, a alemã Anna-Lena Groenefeld eliminou a japonesa Akiko Morigami por 2 sets a 0 (6/3 e 6/2), a ucraniana Alona Bondarenko ganhou da russa Anna Chakvetadze por 2 a 1 (6/3, 4/6 e 7/5), a israelense Shahar Peer venceu a argentina Paola Suárez por 2 a 0 (6/2 e 6/3) e a sérvia Ana Ivanovic bateu a italiana Mara Santangelo por 2 a 0 - parciais de 7/6 (7/4) e 7/5.