Sharapova arrasa Mauresmo e vai à final no US Open Bela e vencedora, Maria Sharapova confirmou seu talento ao garantir um lugar na final do US Open 2006. Venceu a tenista número 1 do mundo, Amelie Mauresmo - para quem vinha de 3 derrotas consecutivas - numa partida com placar de 6/0, 4/6 e 6/0. Em busca de uma nova coroa de rainha, Maria Sharapova disputa o título diante de Justine Henin-Hardenne, dona de cinco troféus do Grand Slam. O jogo será no chamado "prime time" da TV americana, às 20 horas (21 horas de Brasília),com transmissão para o Brasil pela ESPN e SporTV. O sábado em Flushing Meadows, ainda contará com as semifinais do masculino. Às 13 horas de Brasília, Roger Federer enfrenta Nikolay Davydenko e a seguir Andy Roddick joga com Mikhail Youzhny. Esta classificação para a final de um Grand Slam é um alívio para Sharapova. Afinal, vinha de seis derrotas consecutivas nas semifinais de um torneio nesse nível. É a primeira vez que chega a final do US Open e diz que se sente especialmente motivada para enfrentar Henin Hardenne, para quem também tem retrospecto negativo, como com Mauresmo. ?Estou muito feliz com uma final aqui em Nova York, especialmente aqui neste estádio, diante desta torcida. É, sem dúvida o meu lugar preferido para jogar?, disse Sharapova, possivelmente sem lembrar que falava o mesmo de Wimbledon, quando ganhou o título em Londres, em 2004. Para complicar a vida de Sharapova, sua adversária desta final, Justine Henin veio de uma vitória difícil nas semifinais ao superar a revelação sérvia, Jelena Jankovic, por 4/6, 6/4 e 6/0. Henin já venceu Sharapova por 4 vezes e perdeu apenas uma Pelas semifinais masculinas, Federer tem vantagem de 7 a 0 diante de Davydenko, enquanto Roddick e Youzhny empatam por 2 a 2.