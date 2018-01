Sharapova arrasa Pierce e avança às semifinais nos EUA A tenista russa Maria Sharapova não tomou conhecimento de Mary Pierce, atual campeã, e derrotou a francesa por 2 sets a 0 - com parciais de 6/2 e 6/3 -, nesta sexta-feira, pelas quartas-de-final do WTA de San Diego, nos Estados Unidos. Cabeça-de-chave número 2 do torneio, que serve de preparação para o US Open, Sharapova terá pela frente nas semifinais a suíça Patty Schnyder, que passou pela russa Elena Dementieva por 2 a 0 - com parciais de 6/4 e 6/3. Também pelas quartas-de-final da competição norte-americana, que distribui mais de um milhão de dólares em prêmios, a checa Nicole Vaidisova (cabeça 7) bateu a russa Anna Chakvetadze por 2 sets a 1 - com parciais de 3/6, 6/4 e 6/3. Com o resultado, a nova sensação do tênis feminino, de apenas 17 anos, entrará na lista das 10 melhores do ranking mundial que será divulgado na próxima semana. Sua rival nas semifinais sairá da vencedora do confronto entre a belga Kim Clijsters e a suíça Martina Hingis.