Sharapova bate australiana na estreia e avança à segunda rodada em Roma

Em busca da melhor forma física e técnica, a russa Maria Sharapova iniciou bem a sua campanha no Torneio de Roma, disputado em quadras de saibro no complexo de tênis no Foro Itálico. Tricampeã na capital da Itália (2011, 2012 e 2015), a ex-número 1 do mundo e atual 40.ª do ranking da WTA venceu a australiana Ashleigh Barty, 18.ª colocada, por 2 sets a 1 - com parciais de 7/5, 3/6 e 6/2, em 2 horas e 30 minutos.

+ Estrela da casa, Fognini supera Monfils e enfrenta Thiem em Roma

+ Técnico afirma que Serena deve voltar às quadras em Roland Garros

Pela segunda rodada, nesta quarta-feira, Maria Sharapova terá pela frente a experiente eslovaca Dominika Cibulkova, que na segunda bateu a italiana Francesca Schiavone em três sets. A tenista da Eslováquia é uma ex-Top 10 e atualmente está na 34.ª colocação no ranking. No confronto direto, equilíbrio entre as duas rivais: três vitórias para cada lado.

Depois do tri conquistado em 2015, Maria Sharapova não pôde defender o título no ano seguinte porque cumpria uma suspensão por doping. Em 2017, na época com pouco ritmo de jogo por ter voltado ao circuito profissional algumas semanas antes, teve de abandonar na segunda rodada contra a croata Mirjana Lucic-Baroni.

Também nesta terça-feira, a holandesa Kiki Bertens não conseguiu manter o embalo após ter ficado com o vice no Torneio de Madri, na Espanha, na semana passada. Perdeu para a grega Maria Sakkkari por 2 sets a 1 - com parciais de 6/2, 4/6 e 6/3 -, que agora será a próxima oponente da checa Karolina Pliskova, cabeça de chave número 6.

OUTROS JOGOS - Recuperada de uma lesão na coxa direita, que a fez abandonar o Torneio de Stuttgart há três semanas, a alemã Angelique Kerber estreou com vitória em Roma. A ex-número 1 do mundo e atual 12.ª do ranking da WTA avançou ao bater a cazaque Zarina Diyas, 54.ª colocada, por 2 sets a 0 - com parciais de 6/2 e 7/6 (8/6), em 1 hora e 31 minutos.

Quem também avançou foi a russa Daria Kasatkina. Cabeça de chave número 14 em Roma, a tenista de 21 anos derrotou a australiana Ajla Tomljanovic por 2 sets a 0, com parciais de 6/0 e 6/4. Ela enfrenta na segunda rodada a norte-americana Danielle Collins, que derrotou a romena Sorana Cirstea por 2 a 1 - parciais de 6/3, 4/6 e 6/4.

Também nesta terça-feira, pela primeira rodada, venceram a húngara Timea Babos, as russas Elena Vesnina e Svetlana Kuznetsova, a romena Irina-Camelia Begu e Su-Wei Hsieh, de Taiwan.