Sharapova bate Clijsters e leva título do torneio de San Diego A russa Maria Sharapova venceu a belga Kim Clijsters sem muito esforço e garantiu o título do Torneio de San Diego, nos Estados Unidos. Sharapova, cabeça-de-chave número dois da competição, aplicou um duplo 7/5 em uma hora e quarenta e cinco minutos de partida. Clijsters, que era a cabeça-de-chave número um do torneio e favorita ao título não jogou bem e deu diversas oportunidades de quebra para a russa, que mesmo assim perdeu várias destas oportunidades. Porém, a garra de Sharapova foi mais uma vez a chave para sua vitória.