Sharapova bate Clijsters e soma a segunda vitória em Madri A tenista russa Maria Sharapova provou mais uma vez que está em grande forma. Depois de derrotar a sua compatriota Elena Dementieva na estréia, ela ganhou da belga Kim Clijsters nesta quarta-feira, pela segunda rodada do Masters Feminino de Tênis. A vitória foi por 2 sets a 0, duplo 6/4. A vitória sobre Clijsters colocou Sharapova na liderança do Grupo Vermelho do Masters, com duas vitórias. Já a russa Svetlana Kuznetsova ganhou o único jogo que fez no torneio, nesta quarta-feira, contra a também russa Elena Dementieva (7/5 e 6/3). Por outro lado, Dementieva já está praticamente eliminada, com duas derrotas, e Clijsters ainda tem chance de recuperação, pois só jogou uma vez. Afinal, as duas melhores da chave se classificam para a semifinal. Número 2 do mundo, Sharapova tenta terminar o ano em primeiro lugar do ranking. A disputa é com a francesa Amelie Mauresmo, a atual líder, e a belga Justine Henin-Hardenne. Todas estão em Madri, disputando o torneio que reúne as 8 melhores da temporada e distribui US$ 3 milhões em prêmios. Mais um jogo acontece nesta quarta-feira em Madri. Será pelo Grupo Amarelo, entre a suíça Martina Hingis e a russa Nadia Petrova. Na quinta-feira, em Madri, os confrontos programados são: Justine Henin-Hardenne x Nadia Petrova, Amelie Mauresmo x Martina Hingis e Svetlana Kuznetsova x Kim Clijsters.