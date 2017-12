Sharapova bate compatriota e conquista o Torneio de Linz A russa Maria Sharapova derrotou, neste domingo, a sua compatriota Nadia Petrova por 2 sets a 0, com parciais de 7/5 e 6/2, e conquistou o título no Torneio de Linz (Áustria). Com o triunfo, a número três do ranking da Associação das Tenistas Profissionais (WTA) chegou à marca de 16 jogos invicta no circuito - a última derrota foi para a russa Elena Dementieva, nas semifinais do Torneio de Los Angeles, em agosto. Sharapova irá assumir a vice-liderança do ranking mundial e ficará atrás apenas da francesa Amelie Mauresmo. Ela tem chances de chegar ao topo da lista na Masters Cup de Madri, competição que encerrará a temporada e reunirá as melhores atletas do ano. A competição espanhola será disputada em novembro. "Meu sonho é terminar o ano como a número 1", disse Maria Sharapova, que embolsou US$ 600 mil após conquistar o título da competição austríaca.