Sharapova bate grega e se classifica às quartas na Áustria A russa Maria Sharapova segue firme na luta por mais um título, que seria o segundo em duas semanas consecutivas. Depois de ganhar o WTA de Zurique, na Suíça, a número 3 do mundo conseguiu, nesta quinta-feira, a classificação para as quartas-de-final do Torneio de Linz, na Áustria. Com um pouco mais dificuldade apenas no primeiro set, Sharapova derrotou a grega Eleni Daniilidou por 2 sets a 0 - com parciais de 7/5 e 6/1. Sua próxima rival será a sérvia Ana Ivanovic (cabeça 5), que bateu a polonesa Agnieszka Radwanska também por 2 a 0 - com um duplo 6/2. Outra pré-classificada que conseguiu vaga nas quartas foi a sérvia Jelena Jankovic. A cabeça 6 da competição, que distribui 600 mil dólares em prêmios, ganhou da russa Elena Vesnina por 2 sets a 1 - com parciais de 7/6 (7/4), 4/6 e 6/2 - e jogará agora contra a checa Nicole Vaidisova, que já havia se classificado na quarta. Quem foi surpreendida foi a russa Anna Chakvetadze. A cabeça-de-chave número 7 caiu diante da australiana Samantha Stosur por 2 sets a 0 - com parciais de 6/4 e 6/4. A próxima adversária de Stosur será a russa Nadia Petrova.