Sharapova bate Hantuchova e é campeã em Zurique A russa Maria Sharapova conquistou neste domingo seu quarto título na temporada, o do Torneio de Zurique, na Suíça. Na final, ela derrotou a eslovaca Daniela Hantuchova por 2 sets a 1, com parciais de 6/1, 4/6 e 6/3. Mesmo com a conquista na Suíça, Sharapova continuará em terceiro lugar no ranking mundial da WTA. Já Hantuchova vai subir da 22ª para a 16ª posição.