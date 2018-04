Sharapova bate Ivanovic e evita confronto com Henin Maria Sharapova jogou como nos melhores dias e derrotou Ana Ivanovic por 6-1 e 6-2 na última partida da primeira fase do Masters Series. Com esse resultado, ela evita um confronto na semifinal contra Justine Henin, atual campeã e número 1 do mundo e enfrentará a compatriota Anna Chakvetadze. "Eu joguei de forma realmente sólida desde o princípio", disse Sharapova. "Dei tudo de mim, embora ambas soubéssemos que já estávamos nas semis. Eu realmente queria ganhar este jogo." Sharapova enfrentou problemas físicos na temporada e não conseguiu defender os títulos dos torneios de Zurique e Linz por causa de uma lesão no ombro. Mas nesta semana, em Madri, ela parecia mais bem preparada. A russa de 20 anos só se classificou para o prestigioso torneio, que dá prêmio de 3 milhões de dólares, porque Venus Williams, com problemas de saúde, desistiu. Na sexta-feira, ela começou arrasadora para cima de Ivanovic, que parecia assustada. Quebrou duas vezes o serviço da sérvia e abriu 4-0. Ivanovic ainda devolveu a quebra no quinto game, mas a ex-número 1 manteve a adversária acuada com alguns saques potentes e com devoluções profundas, fechando o set com facilidade. Sharapova, vencedora do torneio logo em sua estréia, em 2004, não relaxou no segundo set. Fez a número 4 do mundo correr pela quadra com uma sucessão de golpes precisos. Quebrou o serviço dela no quarto e no oitavo game, fechando o jogo com uma colocada sensacional. Antes, Jelena Jankovic se despediu do torneio deixando a quadra com um mal estar, quando perdia para Marion Bartoli, finalista de Wimbledon, por 6-1 e 1-0. (Por Simon Baskett)