Sharapova bobeia, toma a virada e é eliminada em Paris A russa Maria Sharapova foi eliminada, neste domingo, nas oitavas-de-final do Torneio de Roland Garros, em Paris, o segundo Grand Slam da temporada. Sua algoz foi a compatriota Dinara Safina, que venceu o jogo por 2 sets a 1 - com parciais de 7/5, 2/6 e 7/5, em 2 horas e 34 minutos de duração. Depois de se recuperar de uma mau começo de partida, Sharapova ganhava o terceiro set por 5/1 quando perdeu a concentração e permitiu a reação arrasadora de Safina, que fechou o confronto em 7/5. Nas quartas-de-final do Aberto da França, a irmã de Marat Safin terá pela frente outra compatriota. Com um poder de reação incrível, a russa Svetlana Kuznetsova derrotou de virada a italiana Francesca Schiavone por 2 sets a 1 - com parciais de 1/6, 6/4 e 6/4. A partida entre as duas tenistas russas acontecerá na próxima terça-feira.