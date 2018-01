Sharapova, com vestido "de festa", vence no US Open Desta vez, Maria Sharapova atingiu o máximo da sofisticação. Venceu sua partida de estréia do US Open, ao marcar 6/3 e 6/0 na holandesa Michaela Krajicek, e chamou atenção por sua elegância. Estava com um vestido preto, confeccionado com detalhes em prata, revelando uma requintada abertura nas costas. Parecia pronta para uma festa. O ?uniforme? de gala será usado apenas para os jogos da noite, durante o dia seguirá com outro, mais esportivo. A idéia é depois doar o modelo para instituição de caridade. Sua exuberância faz sucesso em Nova York. Ainda mais com os recentes comentários de seu namoro com Andy Roddick. Após sua vitória, perguntaram se continuaria no estádio Arthur Ashe para acompanhar a estréia de Roddick. Sua resposta: ?Sem comentários?.