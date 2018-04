Sharapova dá show e encara Henin na final

Ameaçada por uma lesão no ombro, Maria Sharapova estava sem bons resultados desde 31 de agosto. De repente, ganhou vaga no Sony Ericsson Championships de Madri. No torneio das oito melhores da temporada, a tenista russa ganhou quatro jogos seguidos e classificou-se para a decisão do título, hoje. Nas semifinais, passou pela compatriota Anna Chakvetadze, por 6/2 e 6/2, e terá agora o seu maior desafio, justamente contra a número 1 do mundo, Justine Henin, que foi à final depois de superar, com dificuldades, a sérvia Ana Ivanovic por 6/4 e 6/4. "Estou muito feliz por chegar a essa decisão", disse Sharapova. "Há tempos não conseguia bons resultados e, nessa semifinal com Chakvetadzer, consegui salvar alguns break points e ganhei muita confiança." Ainda assim, Sharapova está longe de seu segundo título do torneio. Em 2004, com 17 anos, foi campeã, mesmo ano em que venceu em Wimbledon. Agora, chega novamente "correndo por fora", mas terá pela frente um adversária como Henin, invicta há 24 partidas. A belga chega à 11ª final do ano, em 14 eventos disputados, com nove títulos ganhos. Apesar das dificuldades diante de Ivanovic, Henin é a favorita para defender o título conquistado ano passado e embolsar o cheque de US$ 1 milhão. MÁFIA DAS APOSTAS A ATP resolveu não dar pena máxima de três anos para o tenista italiano Alessio Di Mauro, envolvido no escândalo das apostas. Por entender que não havia evidências de que o tenista havia feito apostas em seus próprios jogos, a entidade resolveu punir o jogador por nove meses e aplicar multa de US$ 60 mil. Mesmo com pena reduzida, Di Mauro terá sua carreira comprometida. Por ter mais de 30 anos, estará fora de ação até agosto de 2008.