Sharapova derrota Hingis e está na final de Indian Wells Com um tênis sólido e agressivo, a russa Maria Sharapova derrotou a suíça Martina Hingis por 2 sets a 0 - com parciais de 6/3 e 6/3 -, nesta sexta-feira, e se classificou à decisão do Torneio de Indian Wells, disputado em Los Angeles, nos Estados Unidos. O jogo, disputado sob sol forte no deserto da Califórnia, teve duração de uma hora e 38 minutos. Na final, marcada para este sábado, Sharapova terá pela frente a vencedora do confronto entre a belga Justine Henin-Hardenne e a russa Elena Dementieva, que acontecerá ainda nesta sexta. Mesmo derrotada, Hingis deverá subir ainda mais no ranking a ser divulgado na próxima segunda - atualmente a suíça está na 32ª posição. Em Indian Wells, Sharapova tentará seu primeiro título - já são 10 na carreira da tenista de apenas 18 anos (incluindo um Grand Slam - Wimbledon, em 2004). Nesta temporada, é a segunda vez que a russa chega a uma final - perdeu para Justine Henin-Hardenne.