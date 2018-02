Sharapova derrota Hingis e passa às semifinais em Dubai No duelo mais esperado das quartas-de-final do WTA de Dubai (Emirados Árabes Unidos), nesta sexta-feira, a russa Maria Sharapova derrotou a suíça Martina Hingis por 2 sets a 0 - com parciais de 6/3 e 6/4 - e se classificou às semifinais do torneio. A sua adversária será a norte-americana Lindsay Davenport, que bateu a russa Maria Kirilenko por 2 a 1 - parciais de 4/6, 6/2 e 6/3. A grande surpresa foi a eliminação da francesa Amelie Mauresmo, cabeça-de-chave número 1 e segunda colocada do ranking mundial, que perdeu para a russa Svetlana Kuznetsova por 2 sets a 0 - parciais de 7/6 (13/11) e 6/4. Se conquistasse o título, Mauresmo assumiria a liderança do ranking no lugar da belga Kim Clijsters. Nas semifinais, Kuznetsova enfrentará a belga Justine Henin-Hardenne, que passou pela italiana Francesca Schiavone por 2 sets a 0 - com parciais de 6/4 e 7/6 (7/5). Os jogos que definirão as finalistas acontecerão ainda nesta sexta, já que a programação foi prejudicada na quinta por causa das chuvas.