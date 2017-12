Sharapova derrota norte-americana na Inglaterra Pela segunda rodada do Torneio de Birmingham, evento que distribui cerca de US$ 200 mil em prêmios, a tenista russa Maria Sharapova, número quatro do mundo, não encontrou dificuldades para derrotar a norte-americana Ahsha Rolle por 2 sets a 0. No primeiro set, Sharapova foi eficiente no saque e fechou por 6/4. Já no segundo, a russa pôde relaxar e venceu por 6/2. A competição em Birmingham é disputada na grama e serve de preparação para Wimbledon, o terceiro Grand Slam do ano, que começará no final de junho. Em outra partida pela segunda rodada, a sérvia Jelena Jankovic passou pela chinesa Peng Shuai por 2 a 0, com parciais de 6/2 e 6/1. Por duplos 6/3, a italiana Mara Santangelo derrotou a russa Elena Vesnina. Já a indiana Sania Mirza venceu a norte-americana Shenay Perry por 2 a 1, com parciais de 7/5, 6/7 (7/9) e 6/3. Ainda pela primeira rodada de Birmingham, a tenista grega Eleni Daniilidou derrotou a alemã Anne Keothavong por 2 a 0, com direito a "pneu" (6/3 e 6/0). Também por 2 a 0, a venezuelana Maria Vento-Kabchi passou pela italiana Antonella Serra Zanetti, parciais de 6/2 e 7/5. Já a australiana Samantha Stosur derrotou a russa Anastassia Rodionova por 2 a 1 (6/2, 3/6 e 6/4).