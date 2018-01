Sharapova diz que Hingis estará no topo da WTA em breve A tenista russa Maria Sharapova - uma das favoritas para a conquista do Torneio Pan Pacific, que será realizado em Tóquio - disse nesta segunda-feira, ao chegar ao Japão, que a tenista suíça Martina Hingis, ex-número 1 do mundo, voltará em breve ao topo do ranking da WTA. "Eu não tenho dúvidas que Martina voltará a ser, em pouco tempo, uma das principais tenistas do ranking da WTA", declarou Sharapova, que também afirmou não ter uma adversária específica no torneio do Japão. "Não tenho uma rival definida. Pois as tenistas, de um modo geral, estão demonstrando um grande nível técnico". Hingis, após chegar às quartas-de-final do Aberto da Austrália - seu terceiro torneio disputado depois de voltar ao tênis profissional - subiu 232 posições no novo ranking da WTA, anunciado nesta segunda-feira, e foi para a 117ª colocação. A suíça já foi campeã do Pan Pacific por quatro vezes - 1997, 1999, 2000 e 2002. Sharapova é a atual campeã do torneio japonês - ela derrotou na final a norte-americana Lindsay Davenport. O Pan Pacific deste ano será disputado ao longo desta semana, no Japão.