Sharapova e Davenport começam bem em Indian Wells As favoritas ao título estrearam com vitória no Masters Series de Indian Wells, já na madrugada deste sábado (pelo horário brasileiro), nos Estados Unidos. Destaque para a russa Maria Sharapova e para a norte-americana Lindsay Davenport, que venceram e avançaram no torneio. Cabeça-de-chave número 3 do torneio, Sharapova não teve trabalho para derrotar a norte-americana Jamea Jackson por 2 sets a 0, com parciais de 6/4 e 6/3. Sua próxima adversária também é uma tenista dos Estados Unidos: Lisa Raymond, que eliminou a francesa Emilie Loit por 6/7 (5/7), 6/4 e 6/4. Já Davenport, que é a cabeça-de-chave número 2 em Indian Wells, arrasou sua adversária, a também norte-americana Ashley Harkleroad. Foi um duplo 6/0. Ela enfrenta agora a compatriota Laura Granville. Em outros resultados de destaque, a suíça Martina Hingis derrotou a francesa Camille Pin por 6/1 e 6/3 e a russa Anastasia Myskina venceu a norte-americana Mashona Washington por duplo 6/2.