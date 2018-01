Sharapova é eleita a mais bela do mundo entre as atletas Vice-líder do ranking mundial da WTA, a tenista russa Maria Sharapova está no topo da lista das 20 atletas mais bonitas, segundo a revista norte-americana Sports Illustrated. Entre tantas beldades, o tênis colocou quatro jogadoras nessa categoria de "best-looking", sendo três russas como Anna Kournikova, na 3.ª colocação, e Anastásia Myskina, na 19.ª. Outra tenista que mereceu destaque foi a checa Daniela Hantuchova, na 12.ª posição. O golfe tem duas belas representantes: Anna Rawson, no 10.º lugar, e a havaiana de exótica beleza Michelle Wie, em 20.º. O segundo lugar ficou para o vôlei, com Gabrielle Reece. Nenhuma brasileira aparece nesse ranking. A lista das 20 mais belas do esporte é: 1.ª - Maria Sharapova (tênis) 2.ª - Gabrielle Reece (vôlei) 3.ª - Anna Kournikova (tênis) 4.ª - Carrie Tollefson (atletismo) 5.ª - Any Acuff (atletismo) 6.ª - Malia Jones (surfe) 7.ª - Alisa Camlin (esqui) 8.ª - Gretchen Bleiter (snowboarding) 9.ª - Tanith Belbin (patinação) 10.ª - Anna Rawson (golfe) 11.ª - Tara Dakides (surfe) 12.ª - Daniela Hantuchova (tênis) 13.ª - Nathalie Caughlin (natação) 14.ª - Marion Jones (atletismo) 15.ª - Veronika Kay (surfe) 16.ª - Becky Hammon (basquete) 17.ª - Lisa Leslie (basquete) 18.ª - Sasha Cohen (patinação) 19.ª - Anastasia Myskina (tênis) 20.ª - Michelle Wie (golfe)