Sharapova e Henin-Hardenne vão às quartas em Wimbledon Número três do mundo, a tenista belga Justine Henin-Hardenne derrotou nesta segunda-feira pelas oitavas-de-final do Aberto de Wimbledon, o terceiro Grand Slam do ano, a eslovaca Daniela Hantuchova por 2 sets a 0 (6/3 e 6/1) e garantiu vaga às quartas-de-final da competição inglesa. Henin-Hardenne, que nunca conquistou um título em Wimbledon, vai enfrentar na próxima fase a francesa Severine Bremond, que eliminou a tenista japonesa Ai Sgiyama, cabeça-de-chave 18, por 2 sets a 0, com parciais de 7/6 (13/11) e 6/3. Já a russa Maria Sharapova, número quatro do mundo, sofreu nesta segunda para passar pela italiana Flavia Pennetta por 2 sets a 1, com parciais de 7/6 (7/5), 3/6 e 6/3. Agora, Sharapova, campeã de Wimbledon em 2004, vai enfrentar pelas quartas-de-final a sua compatriota Elena Dementieva, cabeça-de-chave número sete, que eliminou a norte-americana Shenay Perry por 2 a 0, parciais de 6/2 e 6/0.