Sharapova e Henin vencem e passam às semis de Wimbledon Duas favoritas ao título do Aberto de Wimbledon, o terceiro Grand Slam da temporada, venceram com facilidade seus jogos, nesta terça-feira, e se classificaram às semifinais do torneio realizado na Inglaterra. Em apenas 70 minutos, a russa Maria Sharapova derrotou a compatriota Elena Dementieva por 2 sets a 0 - com parciais de 6/1 e 6/4. No meio do jogo, um torcedor inglês invadiu a quadra, tirou a roupa e ficou fazendo piruetas até a segurança de Wimbledon retirá-lo do local. O fato não tirou a concentração de Sharapova, que agora espera a vencedora do confronto entre a francesa Amelie Mauresmo (número 1 do mundo) e a russa Anastasia Myskina. Em outra partida pelas quartas-de-final, a belga Justine Henin-Hardenne bateu a surpresa francesa Severine Bremond por 2 sets a 0 - com parciais de 6/4 e 6/4. Na busca pelo primeiro título na grama de Wimbledon, o que faria com que a belga conquistasse os quatro Grand Slam (Aberto da Austrália, Roland Garros e US Open são os outros), Henin aguarda quem vencer o jogo entre a compatriota Kim Clijsters e a chinesa Na Li.