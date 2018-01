Sharapova e Hingis avançam em torneio nos Estados Unidos Pela segunda rodada do Torneio de San Diego, evento norte-americano que distribui mais de US$ 1,3 milhão em prêmios e conta pontos para o ranking da WTA, a tenista russa Maria Sharapova, número quatro do mundo, não encontrou problemas para passar pela sua compatriota Vasilisa Bardina por 2 sets a 0, com parciais de 6/4 e 6/1. Também por 2 a 0, a suíça Martina Hingis, cabeça-de-chave número 8, venceu a norte-americana Meilen Tu, com parciais de 6/2 e 6/3. Outra que fez 2 a 0 na segunda rodada, com direito a pneu, foi a checa Nicole Vaidisova, cabeça sete, que eliminou a espanhola Virginia Ruano Pascual, com parciais de 6/1 e 6/0. Ainda pela primeira rodada, a eslovaca Daniela Hantuchova, cabeça-de-chave 11, avançou na competição depois que a checa Kveta Peschke abandonou o segundo set, quando perdia por 4 a 0, por causa de uma lesão. Mais nove partidas foram realizadas pela primeira rodada de San Diego: Katarina Srebotnik (ESL) 2 a 0 (FRA) Marion Bartoli - 6/3 e 6/0 Alona Bondarenko (UCR) 2 a 0 (CRO) Ivana Lisjak - 6/2 e 7/6 (7/2) Amy Frazier (EUA) 2 a 0 (FRA) Tatiana Golovin - 6/3 e 7/6 (9/7) Gisela Dulko (ARG) 2 a 1 (ISR) Shahar Peer - 2/6, 6/3 e 6/3 Anna Chakvetadze (RUS) 2 a 0 (CRO) Jelena Kostanic - 6/4 e 6/3 Vera Zvonareva (RUS) 2 a 0 (JAP) Ai Sugiyama - 6/1 e 7/5 Elena Vesnina (RUS) 2 a 1 (ALE) Anna-Lena Groenefeld - 3/6, 6/3 e 6/3 Ashley Harkleroad (EUA) 2 a 0 (EUA) Jill Craybas - 6/2 e 6/3 Sania Mirza (IND) 2 a 0 (EUA) Meghann Shaughnessy - 6/3 e 6/1