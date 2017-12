Sharapova e Mauresmo arrasam rivais em Wimbledon Duas tenistas favoritas ao título do Aberto de Wimbledon, o terceiro Grand Slam da temporada, estrearam de forma arrasadora, nesta quarta-feira, no torneio inglês disputado em quadras de grama. Número 1 do mundo, a francesa Amelie Mauresmo aplicou uma bicicleta - 2 sets a 0, com parciais de 6/0 e 6/0 - na croata Ivana Abramovic, em apenas 39 minutos. Para se ter uma idéia da facilidade da melhor do ranking mundial, a rival conseguiu vencer apenas 17 pontos em todo o jogo. Com um pouquinho mais de trabalho - apenas no primeiro set -, a russa Maria Sharapova derrotou a israelense Anna Smashnova também por 2 sets a 0 - com parciais de 6/2 e 6/0. A próxima adversária da campeã de Wimbledon, em 2004, sairá da vencedora do confronto entre a norte-americana Ashley Harkleroad e a croata Jelena Kostanic. Outros resultados da rodada desta quarta-feira foram: Flavia Pennetta (ITA) 2 x 1 Sandra Kloesel (ALE) - 5/7, 6/4 e 6/2 Shuai Peng (CHN) 2 x 0 Eleni Daniilidou (GRE) - 6/4 e 6/4 Laura Granville (EUA) 2 x 0 Maret Ani (EST) - 6/1 e 7/6 (7/3) Martina Mueller (ALE) 2 x 0 Kaia Kanepi (EST) - 6/4 e 6/4 Shahar Peer (ISR) 2 x 0 Yuliana Fedak (UCR) - 6/2 e 6/1 Lisa Raymond (EUA) vence Yaroslava Shvedova (RUS) - 3/5 e abandono por lesão