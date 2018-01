Sharapova e Nalbandian vão às semifinais A russa Maria Sharapova avançou pelo segundo ano consecutivo às semifinais do Aberto da Austrália de tênis, ao vencer nesta terça-feira sua compatriota Nadia Petrova, por 7-6 (6) e 6-4 em duas horas e um minuto. A ex-campeã de Wimbledon perdeu no ano passado na penúltima rodada para a americana Serena Williams. Desta vez Sharapova enfrentará a vencedora do jogo entre a americana Lindsay Davenport e a belga Justine Henin-Hardenne. O argentino David Nalbandian também se classificou às semifinais ao derrotar o francês Fabrice Santoro por 7-5, 6-0 e 6-0. É a primeira vez que Nalbandian vai às semifinais do Aberto da Austrália.