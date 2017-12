Sharapova e Petrova decidem o título do Torneio de Linz A russa Maria Sharapova, cabeça-de-chave número 1, venceu neste sábado a suíça Patty Schnyder, terceira pré-classificada, por 2 sets a 0, com duplo 7/5, e avançou à final do Torneio de Linz (Áustria). Essa foi a 15ª vitória consecutiva de Sharapova, que não sofre nenhum revés desde a derrota para a compatriota Elena Dementieva nas semifinais do Torneio de Los Angeles, em agosto. "Estou muito excitada por estar numa outra final. Estou mentalmente muito forte, e fiquei muito feliz por vencer Patty em dois sets", disse a russa. Na decisão da competição austríaca, Sharapova enfrentará a também russa Nadia Petrova, cabeça-de-chave número 2, que eliminou com facilidade a checa Nicole Vaidisova por 2 sets a 0, com parciais de 6/1 e 6/2. Petrova é a atual campeão do torneio.