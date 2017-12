Sharapova encosta em Henin-Hardenne no ranking da WTA Após conquistar o título do Torneio de Tênis de Zurique, no último domingo, a tenista russa Maria Sharapova ganhou 300 pontos no novo ranking da WTA, divulgado nesta segunda-feira, e encostou na segunda colocada, a belga Justine Henin-Hardenne, que tem 3.473. Agora, a diferença entre as duas tenistas é de apenas 136 pontos. A liderança continua com a francesa Amelie Mauresmo, que possui 3.741 pontos. No entanto, Mauresmo sofreu uma lesão no ombro na última semana e ainda não sabe se conseguirá participar do Masters Series de Madri, que começa na próxima semana. Caso não jogue, ela pode perder o primeiro lugar. Ainda no ranking, a única mudança entre as dez primeiras posições aconteceu com a suíça Martina Hingis, que foi para o oitavo lugar ao superar a sua compatriota Patty Schnyder. Nesta semana, parte das tenistas estarão disputando o Torneio de Linz, na Áustria - a principal competidora será Sharapova.