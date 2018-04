Sharapova esmagou sua compatriota

Os favoritos mostraram ontem na abertura do Aberto da Austrália que começaram o primeiro Grand Slam da temporada de 2o13 em grande forma, e não deram a menor chance para os adversários.

O maior exemplo disso foi a vitória da russa Maria Sharapova sobre a compatriota Olga Puchkova. Foram necessários apenas 56 minutos para fechar a partida em 2 sets a 0, com um duplo 6/0. A atual finalista do torneio vai ter pela frente na segunda rodada a japonesa Misaki Doi.

A boa atuação ajuda Sharapova a esquecer as dúvidas criadas sobre sua condição física depois que ela desistiu de participar do torneio de Brisbane por estar com dores no ombro direito. "Eu não quis me concentrar no fato de não ter jogado muitas partidas, Apenas queria focar no que estava por vir pela frente e tentar ser muito agressiva", afirmou.

Também com um 6/0 no segundo set, a polonesa Agnieska Radwanska fechou sua vitória em pouco menos de uma hora sobre a australiana Bojana Bobusic. Ela teve dificuldades no primeiro set, quando fez 7/5. A adversária agora será a romena Irina Begu.

A chinesa Na Li precisou de pouco mais de uma hora para fazer 6/1 e 6/3 na casaque Sesil Karatantcheva. O próximo jogo será contra a bielorrussa Olga Govortsova.

Das favoritas que já estrearam, somente a australiana Samantha Stosur enfrentou uma adversária mais complicada. Após ter o serviço quebrado quatro vezes, a atleta da casa precisou de quase duas horas para confirmar a vitória sobre a taiwanesa Kai Chang por 7/6 (7/3) e 6/3. O compromisso pela segunda rodada será diante da chinesa Jie Zheng.

Masculino. O número 1 do mundo, Novak Djokovic, começou a luta pelo terceiro título seguido com uma vitória fácil por 3 sets a 0 francês Paul-Henri Mathieu.

O sérvio poupou energia para as próximas rodadas e apenas acelerou o ritmo quando se sentiu ameaçado. Nesses momentos conseguiu encaixar uma série de aces e de bolas vencedoras para salvar três break-points no segundo set. "Acho que foi uma partida realmente boa. Nós dois sacamos bem no segundo e terceiro sets, mas eu soube aguentar e jogar bem", disse após fechar o jogo em 6/2, 6/4 e 7/5. O adversário na segunda rodada será o americano Ryan Harrison.

O checo Tomas Berdych, o espanhol David Ferrer e o sérvio Janko Tipsarevic também avançaram com vitórias por 3 sets a 0. O argentino Juan Monaco foi surpreendido pelo russo Andrey Kuznetsov, 79 no ranking, por 3 a 0.