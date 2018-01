Sharapova faz 2 a 0 na chinesa Na Li A russa Maria Sharapova derrotou a chinesa Na Li por 2 sets a 0, parciais de 6-2, 6-4, neste sábado à noite, e passou para a terceira rodada do Torneio de Miama, nos Estados Unidos. A próxima adversária será a italiana María Elena Camerin. No ano passado, Sharapova foi a vice-campeã do torneio, que paga US$ 6,9 milhões em prêmios. Em 2004, ela foi derrotada na final pela belga Kim Clijsters, a número dois do mundo, que perdeu neste sábado para a norte-americana Jill Craybas por 3 a 0. Com a derrota de Clijsters, Sharapova, de 19 anos, tem grandes chances de tornar-se campeã em Miami. A maior adversária dela no torneio poderá ser a compatriota Elena Dementieva, a quem ela venceu há uma semana na final de Indian Wells.