Sharapova faz a festa na Espanha

Maria Sharapova reapareceu com força. Para a alegria dos espanhóis. A mais badalada tenista do circuito estava prestes a encerrar o ano para cuidar de uma lesão no ombro, mas ganhou vaga no Masters de Madrid após a desistência de Venus Williams e resolveu disputar o torneio. Competitiva e determinada, a russa derrotou a compatriota Svetlana Kuznetsova, ontem, por 5/7, 6/2 e 6/2 e assegurou a classificação para a semifinal. O resultado ainda deu vaga na semifinal a outra beldade, a sérvia Ana Ivanovic, que com duas vitórias e nenhum set perdido até agora lidera o grupo vermelho. Hoje, Sharapova e Ivanovic se enfrentam para determinar quem fica em primeiro lugar na chave. "Estou muito feliz", disse Sharapova. "Por pouco não fiquei em casa por causa de meu problema no ombro. Agora estou aqui em Madri, cheguei à semifinal, e isso é realmente muito bom para mim. Faz me sentir muito mais forte." O torneio reúne as oito melhores tenistas da temporada e distribui total de US$ 3 milhões em prêmios. Sharapova já foi campeã desta competição em 2004. Na outra chave, a número 1 do mundo, Justine Henin, arrasou a francesa Marion Bartoli sem perder um game (duplo 6/0). A belga está na semifinal. Em outro jogo, a russa Ana Chakvetadze venceu a sérvia Jelena Jankovic por 6/4, 0/6 e 6/3.