Sharapova faz fotos sensuais para revista norte-americana A tenista russa Maria Sharapova - número 4 do ranking de tênis da WTA - foi a única esportista que apareceu na edição anual da revista norte-americana Sports Illustrated, que mostra personalidades em roupas de banho. Sharapova, campeã do Torneio de Wimbledon em 2004, tirou fotos sensuais - vestindo diversos modelos de biquínis - nas ilhas Turcos e Caicos (Caribe). Outras personalidades também foram fotografadas pela revista. Entre elas estão duas modelos famosas. A argentina Yamila Díaz-Rahi e a mexicana Elsa Benítez. Ao longo de suas últimas noves edições, a revista realizou ensaios com diversas personalidades do esporte. Dentre elas as tenistas norte-americanas Venus e Serena Williams e a russa Anna Kournikova.