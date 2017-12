Sharapova ganha a terceira e garante vaga na semifinal A russa Maria Sharapova é a única ainda invicta no Masters Feminino de Tênis, torneio que reúne as oito melhores da temporada em Madri, na Espanha, e distribui US$ 3 milhões em prêmios. Nesta sexta-feira, ela somou a terceira vitória na competição - sem perder um set sequer -, ao vencer a sua compatriota Svetlana Kuznetsova, e garantiu vaga nas semifinais. Assim como já tinha feito contra a belga Kim Clijsters e a também russa Elena Dementieva, Sharapova passou fácil por Kuznetsova. Venceu por 2 sets a 0, com parciais de 6/1 e 6/4. E terminou na liderança do Grupo Vermelho do Masters. Na semifinal de sábado, Sharapova vai enfrentar a belga Justine Henin-Hardenne, que ficou em segundo lugar do Grupo Amarelo, atrás da francesa Amelie Mauresmo. A outra classificada do Vermelho sairá do jogo entre Clijsters e Dementieva, que se enfrentam ainda nesta sexta-feira. Assim, quem vencer o duelo entre Sharapova e Henin vai terminar o ano na liderança do ranking mundial, ultrapassando Mauresmo, que tem muitos pontos para defender e não irá manter a posição mesmo que conquiste o título em Madri.