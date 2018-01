Sharapova ganha de francesa e avança às quartas nos EUA A tenista russa Maria Sharapova se classificou com tranqüilidade para as quartas-de-final do WTA de Los Angeles, nos Estados Unidos. Na noite desta quinta-feira, a cabeça-de-chave número 1 do torneio norte-americano venceu a francesa Marion Bartoli por 2 sets a 0 - com parciais de 6/1 e 6/2. Sua próxima adversária será a compatriota Dinara Safina, que bateu a norte-americana Laura Granville também por 2 a 0 - parciais de 6/2 e 7/6 (7/2). Outra russa que se garantiu nas quartas foi Elena Dementieva. Cabeça-de-chave número 3, a tenista derrotou a israelense Shahar Peer por 2 sets a 0 - com parciais de 7/5 e 6/3. Nesta sexta, sua rival será a norte-americana Bethanie Mattek, que passou pela ucraniana Alona Bondarenko com um duplo 6/1. Tentando se recuperar no circuito profissional, a norte-americana Serena Williams teve que correr muito para superar a eslovaca Daniela Hantuchova (cabeça 7) por 2 sets a 1 - com parciais de 1/6, 6/3 e 6/3. Com a classificação, Williams jogará nas quartas contra a compatriota Meghann Shaughnessy, que derrotou a espanhola Virginia Ruano Pascual com um duplo 6/3. O último jogo da fase de quartas-de-final será um duelo sérvio. Cabeça-de-chave 10, Ana Ivanovic passou pela alemã Anna-Lena Groenefeld por 2 sets a 0 - parciais de 6/1 e 6/4 - e terá pela frente Jelena Jankovic, que eliminou a australiana Samantha Stosur com a vitória por 2 a 0 - parciais de 6/4 e 6/1.