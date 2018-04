Sharapova ganha fácil de novo e quebra recorde Uma das musas do Aberto da Austrália, a polonesa Agnieszka Radwanska, deu adeus à competição. A quarta do ranking da WTA foi despachada pela sexta, a chinesa Na Li, por 7/5 e 6/3. Na Li será testada na próxima rodada por Maria Sharapova. A russa superou a conterrânea Ekaterina Makarova por duplo 6/2 e até agora cedeu apenas nove games às adversárias. Trata-se do número mais baixo para uma semifinalista na história do Aberto da Austrália. A marca anterior pertencia a Monica Seles, que perdeu 12 games até ficar entre as quatro melhores em 1991.