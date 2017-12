Sharapova garante vaga nas quartas do WTA de Zurique Grande favorita, a tenista russa Maria Sharapova, número três do mundo, derrotou nesta quinta-feira a israelense Shahar Peer por 2 sets a 0, com parciais de 6/4 e 7/6 (7/4), pelas oitavas-de-final do Torneio de Tênis de Zurique, competição que conta pontos para o ranking da WTA e distribui cerca de US$ 1,1 milhão em prêmios. Sharapova, que nesta temporada já faturou mais de US$ 3 milhões, busca o seu quarto título no ano e o 14.º na carreira. Nas quartas-de-final, ela vai enfrentar a suíça Timea Bacsinszky, que avançou após a italiana Francesca Schiavone, cabeça-de-chave oito, abandonar a partida no segundo set por causa de uma lesão - a suíça havia ganho o primeiro por 6/1. Outra favorita que avançou foi a russa Svetlana Kuznetsova, atual número quatro do ranking da WTA. Ela derrotou, com dificuldades, a sérvia Jelena Jankovic por 2 sets a 0, com parciais de 7/6 (8/6) e 7/5. Nas quartas, Kuznetsova pegará a suíça Martina Hingis. Em outro jogo, a eslovena Katarina Srebotnik surpreendeu e derrotou a russa Elena Dementieva por 2 a 0, parciais de 6/1 e 6/4. Por sua vez, a número um do mundo, a francesa Amelie Mauresmo, abandonou a competição por causa de uma contusão no ombro. A tenista, que enfrentaria a eslovaca Daniela Hantuchova nas quartas-de-final, vai descansar para tentar participar da edição feminina do Masters Series de Madri, que começa no próximo dia 6 de novembro.