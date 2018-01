Sharapova, outra vitória arrasadora Em um dia de calor intenso em Melbourne, Maria Sharapova foi a primeira a entrar em quadra, na Rod Laver Arena e por volta das 11 horas da manhã do horário local, com sol quase a pino, derrotou a croata Jelena Kostanic por 6/0 e 6/1, numa das mais consistentes atuações do torneio até agora. Com isso, passou para as oitavas de final do Aberto da Austrália e vai enfrentar na próxima rodada a vencedora do jogo entre a norte-americana Serena Williams, a fera ferida com os comentários de que está gorda, e a beldade checa Daniela Hantuchova. Sharapova teve um amplo domínio no jogo, mas o placar não mostrou realmente todas as dificuldades enfrentadas pela tenista russa. Esteve muito concentrada e soube usar seu potencial para garantir a vitória. Jelena Kostanic é também talentosa. Seu jogo é sólido, mas Sharapova simplesmente tem muito mais força. E quando a tenista croata conseguiu marcar seu único game, no início do segundo set, comemorou como se fosse uma vitória, aplaudida por frenéticos aplausos dos torcedores que compartilharam de seu sofrimento em quadra.